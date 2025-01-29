«Барса» принимает «Аталанту» в заключительном туре ЛЧ, а новые клиенты получают фрибет до 15 000 рублей без депозита от Фонбет

«Барселона» сыграет с «Аталантой» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов .

Каталонцы уже вышли в 1/8 финала, набрав 18 очков. У бергамасков 14 баллов, они точно выступят в плей-офф, но пока не до конца ясно, на какой стадии.

По мнению букмекеров, команда Ханси Флика – большой фаворит предстоящего матча с коэффициентом 1,78 на победу. На подопечных Джан Пьеро Гасперини, которого не знает Алекс Бальде , и на ничью можно поставить за 4,30 . «Барса» очень много забивает в этом сезоне (команда уже перешагнула рубеж в 100 голов! ), так что индивидуальный «тотал больше 2,5» за 2,30 смотрится не так уж и рискованно.

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