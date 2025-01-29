«Барса» принимает «Аталанту» в заключительном туре ЛЧ, а новые клиенты получают фрибет до 15 000 рублей без депозита от Фонбет
«Барселона» сыграет с «Аталантой» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.
Каталонцы уже вышли в 1/8 финала, набрав 18 очков. У бергамасков 14 баллов, они точно выступят в плей-офф, но пока не до конца ясно, на какой стадии.
По мнению букмекеров, команда Ханси Флика – большой фаворит предстоящего матча с коэффициентом 1,78 на победу. На подопечных Джан Пьеро Гасперини, которого не знает Алекс Бальде, и на ничью можно поставить за 4,30. «Барса» очень много забивает в этом сезоне (команда уже перешагнула рубеж в 100 голов!), так что индивидуальный «тотал больше 2,5» за 2,30 смотрится не так уж и рискованно.
Кроме того, компания Фонбет приготовила подарок к завершению общего этапа Лиги чемпионов – фрибет до 15 000 рублей новым клиентам без депозита, так что можно спокойно зарядить на любую линию!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий