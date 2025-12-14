«Ювентус» и «Болонья» 5 очных матчей подряд сыграли вничью. 3.40 – продление тренда

«Ювентус» сыграет в гостях с «Болоньей» в 15-м туре Серии А.

«Ювентус» – фаворит матча с коэффициентом 2.26. Вероятность победы «Болоньи» букмекеры оценивают в 3.40.

5 игр подряд между этими командами завершились вничью (3:3, 2:2 и трижды – со счетом 1:1). На ничью в предстоящей встрече можно поставить за 3.40, на точный счет 1:1 – за 5.90.

Матч пройдет 14 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Астон Вилла» просто сумасшедше набирает очки. Побьется за титул?