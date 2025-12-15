У «МЮ» одно поражение в 9 последних матчах АПЛ. 1.83 – обыграют «Борнмут» дома

«Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут» в рамках 16-го тура АПЛ.

«МЮ» проиграл лишь в одном из девяти последних матчей в чемпионате Англии – против «Эвертона» (0:1). Также на этом отрезке 5 побед и 3 ничьих.

Букмекеры считают «Юнайтед» фаворитом встречи за 1.83. На победу «Борнмута» дают коэффициент 4.10, на ничью – 4.20.

Игра состоится 15 декабря и начнется в 23:00 мск.