«Фиорентина» не вылетит из Серии А, считают букмекеры. У клуба 0 побед, последнее место и 8 очков от спасительной 17-й строчки
«Фиорентина» замыкает турнирную таблицу Серии А.
«Фиалки» набрали 6 очков в 15 турах, ни разу не победив в чемпионате. Отставание от спасительного 17-го места – 8 очков.
Букмекеры считают, что команда Паоло Ваноли не вылетит – на это дают коэффициент 1.48. Вылет «Фиорентины» по итогам сезона оценивается в 2.65.
Главными кандидатами на вылет из Серии А остаются «Пиза» (1.39) и «Верона» (1.55).
Катастрофа «Фиорентины»: 0 побед, последнее место. Но в вылет все еще не верят
