28% – вероятность, что Месси и Роналду сыграют друг с другом в официальном матче. На ЧМ-2026 Аргентина и Португалия могут встретиться в 1/4 финала

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси и Криштиану Роналду встретиться в официальном матче.

Вероятность этого события оценивается коэффициентом 3.55 (около 28%).

Месси и Роналду могут сыграть друг против друга на ЧМ-2026 в США. Если сборные Аргентины и Португалии выиграют свои группы и пройдут стадии 1/16 и 1/8 финала, то встретятся в четвертьфинале.

Последняя официальная встреча Месси и Роналду состоялась в декабре 2020-го на групповом этапе ЛЧ. «Барселона» уступила «Ювентусу» со счетом 0:3. Криштиану в том матче отметился дублем.

