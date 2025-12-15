99% – вероятность вылета «Вулверхэмтона» из АПЛ. У команды 10 поражений подряд и 2 очка в 16 турах
«Вулверхэмптон» проиграл 10 матчей подряд во всех турнирах.
«Волки» довели серию без побед в чемпионате до 20 игр – клубный антирекорд. После 16 туров команда Роба Эдвардса замыкает таблицу АПЛ с 2 очками.
Букмекеры уверены, что «Вулверхэмптон» вылетит в Чемпионшип. На это дают коэффициент 1.01, что соответствует 99% вероятности.
«Вулвз» отстают от спасительного 17-го места на 14 очков.
