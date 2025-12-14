«Реал» выиграл 2 из 8 последних матчей. 2.40 – не обыграет «Алавес»

«Реал» сыграет в гостях с «Алавесом» в 16-м туре Ла Лиги.

«Реал» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.59. На «Алавес» букмекеры дают 6.10, на ничью – 4.20.

Этот матч может повлиять на будущее Хаби Алонсо в Реале – руководство клуба дало ему 3 игры на исправление.

Мадридцы выиграли лишь 2 из 8 последних матчей (3 ничьих и 3 поражения). Если не победят «Алавес», сыграет коэффициент 2.40.

Матч пройдет 14 декабря. Начало – в 23:00 мск.

