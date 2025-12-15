«Комо» не проиграет «Роме» на выезде, считают букмекеры. Римляне всухую проиграли два матча подряд в Серии А

«Рома» примет «Комо» в 15-м туре Серии А.

Римляне проиграли всухую два последних матча в чемпионате – против «Наполи» (0:1) и «Кальяри» (0:1), и опустились на 4-е место в таблице. «Комо» отстает от «Ромы» на 3 очка.

Букмекеры считают, что «Комо» сегодня не проиграет – на это дают коэффициент 1.68. На победу хозяев можно поставить за 2.30.

Игра состоится 15 декабря и начнется в 22:45 мск.