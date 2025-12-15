«МЮ» второй сезон подряд останется без трофеев, уверены букмекеры. Победа в Кубке Англии в сезоне-2023/24 – последний титул «Юнайтед»
Букмекеры оценили шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть трофей в сезоне-2025/26.
Команда Рубена Аморима идет на 8-м месте в АПЛ и уже вылетела из Кубка английской лиги, проиграв в августе «Гримсби» (2:3, пенальти) во втором круге.
Кубок Англии в сезоне-2023/24 – последний титул «МЮ». Букмекеры дают коэффициент 1.03 (97%) на то, что «Юнайтед» второй сезон подряд останется без трофеев.
