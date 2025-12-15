Кириос – подавляющий фаворит «Битвы полов» против Соболенко у букмекеров

Ник Кириос победит Арину Соболенко в выставочном матче, считают букмекеры.

Эта игра станет ремейком «Битвы полов» 1973 года, когда друг против друга сыграли Билли Джин Кинг и Бобби Риггс. Та встреча завершилась победой американки – 6:4, 6:3, 6:3.

Букмекер «Тенниси» дает коэффициент 1.17 на победу австралийского теннисиста. На успех Соболенко дают 4.50.

Игра состоится 28 декабря в Дубае.

Как Соболенко помогут обыграть Кириоса в новой «Битве полов»?