

«МЮ» и «Борнмут» сыграли 4:4 на «Олд Траффорд». Букмекеры давали коэффициент 16.00 на 8+ голов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Борнмутом» (4:4) в 16-м туре АПЛ.

Команды забили 5 мячей во 2-м тайме. До игры на «Олд Траффорд» гости не забивали на протяжении пяти таймов подряд.

Букмекеры не верили в сверхрезультативный матч. На 4+ голов давали коэффициент 2.20, на 6+ мячей – 6.50, на минимум 8 голов – 16.00.

«МЮ» упустил возможность подняться на 5-е место в таблице АПЛ.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
