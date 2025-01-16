«Сельта» сыграла 18 матчей подряд в Кубке Испании на тотал больше. 1.45 – продление тренда с «Реалом»

«Реал» примет «Сельту» в 1/8 финала Кубка Испании.

В 18 последних матчах «Сельты» в Кубке Испании было забито минимум 3 мяча. Букмекеры дают коэффициент 1.45 на продление тренда в сегодняшней игре.

Матч состоится 16 января и начнется в 23:30 по московскому времени.

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