Зимние итоги РПЛ от BetBoom: 6 500 000 рублей выигрыша с ординара и сыгравший кэф 1 117!

Букмекерская компания BetBoom подвела итоги первой половины сезона РПЛ. Крупнейший выигрыш был получен клиентом благодаря ставке на гостевую победу «Нижнего Новгорода» в матче против «Ахмата». Несмотря на более трех ожидаемых голов по модели xG, а также поставленный пенальти в ворота нижегородцев, грозненцы не смогли забить ни одного гола. А подопечные Гончаренко, в свою очередь, сумели отличиться дважды и выиграли матч, принеся клиенту BetBoom 6 442 645 рублей выигрыша.

Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал благодаря экспрессу сразу из четырех матчей 17-го тура РПЛ. Клиент BetBoom собрал купон из гостевых побед «Крыльев» над «Зенитом», «Спартака» над «Краснодаром», «Химок» над «Локо» и «Рубином» над ЦСКА. Стоит отметить, что экспресс должен был проиграть, так как «Рубин» не смог одолеть ЦСКА. Но, благодаря акции «РПЛ 2:0», BetBoom рассчитал ставку на казанцев, как выигрышную, так как гости вели по ходу встречи в два мяча. Итоговый коэффициент экспресса составил 1 117.06. Со ставки всего в 500 рублей клиент выиграл 558 528 рублей.

Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Химок» и «Зенита». Практически все пользователи BetBoom были уверены в триумфе петербуржцев – 99.5% от общего количества ставок на исход пришлось на победу команды «Семака». Тем не менее «Химки» сумели удивить и сыграли с «Зенитом» вничью. Отметим, что подопечные Артиги стали первой командой, «отобравшей очки» у петербуржцев в этом сезоне.

Чаще всего бетторы ставили на матчи топов чемпионата: «Зенита», «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». Все эти команды находятся в верхней части таблицы РПЛ этого сезона и продолжают борьбу за чемпионство. А топ-3 по ставкам на чемпионство перед стартом сезона составили «Зенит», «Локо» и «Спартак». Интересно, что «зимний чемпион» РПЛ «Краснодар» в список не попал, хотя коэффициент на него и «Локомотив» был одинаковым – 12.

РПЛ официально возобновится 28-го февраля с матча между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом». В BetBoom уже есть линия на предстоящее противостояние – поставить на победу «Локо» можно за интересные 2.04.