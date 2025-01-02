Андрей Рублев сенсационно уступил Фабиану Марожану в Гонконге. Букмекеры полагали, что россиянин выиграет трофей

Андрей Рублев неудачно начал 2025 год. Фаворит всего турнира уступил Фабиану Марожану из Венгрии в трех партиях – 5:7, 6:3, 3:6. До матча на Марожана предлагали ставить за 4.00. Победа Рублева оценивалась коэффициентом 1.20.

До старта турнира два россиянина были в числе главных фаворитов: Рублев шел первым (3.50), Карен Хачанов замыкал тройку (5.50). Оба вылетели, уступив в стартовых встречах.

Теперь главным претендентом на трофей в Гонконге считается француз Артур Фис. Ему удалось пройти в четвертьфинал.

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