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Хачанов проиграл 106-й ракетке Нисикори в Гонконге. В лайве на победу японца давали 10.00

Карен Хачанов проиграл японцу Кеи Нисикори в 1/8 финала турнира ATP в Гонконге – 6:4, 3:6, 5:7.

Россиянин вел 6:4, 2:1 с брейком, но в итоге уступил. В лайве на победу 106-й ракетки мира давали коэффициент 10.00.

Перед началом матча букмекеры считали фаворитом Хачанова – на победу 19-го номера мирового рейтинга можно было поставить за 1.65.

Ставочная вики Спортса

Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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