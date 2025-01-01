Хачанов проиграл 106-й ракетке Нисикори в Гонконге. В лайве на победу японца давали 10.00
Карен Хачанов проиграл японцу Кеи Нисикори в 1/8 финала турнира ATP в Гонконге – 6:4, 3:6, 5:7.
Россиянин вел 6:4, 2:1 с брейком, но в итоге уступил. В лайве на победу 106-й ракетки мира давали коэффициент 10.00.
Перед началом матча букмекеры считали фаворитом Хачанова – на победу 19-го номера мирового рейтинга можно было поставить за 1.65.
Популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений – в большом разговоре о беттинг-индустрии. Что изменил 2024-й?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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