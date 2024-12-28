Ландо Норрис станет чемпионом «Формулы-1» в 2025 году, считают букмекеры. Ферстаппен – второй фаворит, Леклер и Хэмилтон – в топ-5

Букмекеры считают Ландо Норриса главным фаворитом на чемпионство в «Формуле-1» сезона-2025.

На титул Норриса можно поставить с коэффициентом 2.60. Вторым котируется Макс Ферстаппен за 3.00.

В минувшем сезоне Норрис финишировал вторым в личном зачете. Чемпионом в четвертый раз подряд стал Ферстаппен.

Чемпион «Формулы-1» в 2025 году по версии букмекеров:

Ландо Норрис – 2.60; Макс Ферстаппен – 3.00; Шарль Леклер – 4.50; Льюис Хэмилтон – 8.00; Оскар Пиастри – 10.00.

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