Ландо Норрис станет чемпионом «Формулы-1» в 2025 году, считают букмекеры. Ферстаппен – второй фаворит, Леклер и Хэмилтон – в топ-5
Букмекеры считают Ландо Норриса главным фаворитом на чемпионство в «Формуле-1» сезона-2025.
На титул Норриса можно поставить с коэффициентом 2.60. Вторым котируется Макс Ферстаппен за 3.00.
В минувшем сезоне Норрис финишировал вторым в личном зачете. Чемпионом в четвертый раз подряд стал Ферстаппен.
Чемпион «Формулы-1» в 2025 году по версии букмекеров:
Ландо Норрис – 2.60;
Макс Ферстаппен – 3.00;
Шарль Леклер – 4.50;
Льюис Хэмилтон – 8.00;
Оскар Пиастри – 10.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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