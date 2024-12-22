Юра Борисов попал в список фаворитов на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Среди конкурентов Гай Пирс и Дензел Вашингтон
Букмекеры открыли линию на лауреатов премии «Оскар».
Юра Борисов попал в список фаворитов за роль в фильме «Анора». Зарубежные букмекеры котируют российского актера пятым претендентом на победу в номинации «Лучший актер второго плана». На него дают коэффициент 10.00.
Также Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус», где котируется четвертым фаворитом с коэффициентом 13.00.
Церемония вручения премии «Золотой глобус» должна состояться 5 января. 17 января ожидается объявление списка номинантов на «Оскар».
Обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана по версии букмекеров:
1. Киран Калкин («Настоящая боль») – 1.37;
2. Гай Пирс («Бруталист») – 3.50;
3. Дензел Вашингтон («Гладиатор II») – 5.00;
4. Кларенс Маклин («Синг-Синг») – 7.00;
5. Юра Борисов («Анора») – 10.00.
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