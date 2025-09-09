0

Сборная Англии не пропускает 6 матчей подряд. 2.21 – Сербия не забьет

Сербия примет Англию в рамках квалификации ЧМ-2026.

Сборная Англии выиграла 7 последних официальных матчей. Кроме того, англичане не пропускают на протяжении шести игр – с октября 2024 года, когда со счетом 3:1 была обыграна сборная Финляндии.

Букмекеры считают Англию фаворитом встречи за 1.92. На ничью дают коэффициент 3.40, на победу Сербии – 4.30.

2.21 – англичане снова не пропустят, 1.59 – сербы забьют.

Игра пройдет 9 сентября, начало – в 21:45 мск.

