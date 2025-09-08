Промо
FONBET OVERTIME начинает третий сезон

Четырехсотый овертайм, новые герои и акции.

Сезон 2025/2026 станет 18-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Совместно с титульным партнером FONBET Лига продолжит освещать ключевые моменты матчей в рамках проекта FONBET OVERTIME, а любители хоккея — выбирать своих героев.

FONBET OVERTIME был запущен перед стартом сезона 2023/24. Цель проекта — подчеркнуть значение дополнительного времени в хоккее, самого эмоционального отрезка игры. Наэлектризованная атмосфера хоккейной арены, мастерство и эмоции спортсменов, показывающих максимум под давлением результата: овертайм и буллитная серия во многом являются олицетворением красоты и непредсказуемости игры в хоккей.

Игрок, определивший исход матча, становится героем FONBET OVERTIME. Победитель голосования в социальных сетях и на fonbet.khl.ru становится Героем недели, а по итогам сезона один из них станет лучшим из лучших — Героем года.

К старту третьего сезона у FONBET OVERTIME уже два таких героя: нападающие Василий Атанасов («Торпедо», сезон 2023/2024) и Максим Шалунов («Локомотив», 2024/2025). Удастся ли одному из них повторить свое достижение, или у FONBET OVERTIME будет новый герой — покажет игра.

Особенное место во вселенной FONBET OVERTIME занимает лимитированная коллекция хоккейных карточек. Иллюстрации для нее создали современные художники. Каждая карточка в коллекции — произведение искусства, фиксирующая ключевые моменты, ставшие частью истории лиги и российского хоккея.

Вскоре после старта предстоящего сезона FONBET Чемпионата КХЛ будет сыгран юбилейный 400-й FONBET OVERTIME, за два сезона таких матчей набралось 383. Лидерами по проведенным овертаймам стали «Адмирал» и «Нефтехимик» (44), а самые побеждающие команды в истории проекта — «Авангард» и «Локомотив» (по 26 побед). Нападающий Рид Буше — самый эффективный игрок в дополнительных периодах, на его счету 10 успешных завершений.

В третьем сезоне проект расширяется: теперь болельщики смогут участвовать в акции «Прогноз на миллион» с первого матча, розыгрышах ценных призов и фрибетов, а также копить баллы, делая ставки на FONBET OVERTIME, и выигрывать лимитированный мерч проекта. В ходе сезона пользователей ожидает немало интересного, включая обновление действующих игровых механик и новые розыгрыши.

Новости проекта доступны на сайте FONBET OVERTIME.

