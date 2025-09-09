«Динамо» выиграло 8 последних домашних матчей против «Сочи» по броскам в створ с форой (-5,5). 1.75 – продление тренда

«Динамо» примет «Сочи» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Московский клуб победил сочинцев по броскам в створ в 8 последних домашних матчах. Более того, во всех играх хозяева сделали минимум на 6 бросков больше.

Букмекеры дают коэффициент 1.22 на очередную победу «Динамо» по броскам в створ и 1.75 – с учетом форы (-5,5).

Матч пройдет 9 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.