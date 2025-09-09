  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Первая СРО о размещении баннеров об инвестициях на сайтах БК: «Будем направлять людей из одного высокорискового бизнеса в другой. Нам это не очень понятно»
0

Первая СРО о размещении баннеров об инвестициях на сайтах БК: «Будем направлять людей из одного высокорискового бизнеса в другой. Нам это не очень понятно»

В Первой СРО раскритиковали идею об обязательном размещении баннеров об инвестициях на сайтах букмекеров.

В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр. В частности, букмекеров хотят обязать размещать информацию о существующих финансовых инструментах, в том числе инвестиционных, предназначенных для получения населением дополнительного дохода.

Также БК должны будут указывать в рекламе и на сайтах предупреждения о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Эти и другие законопроекты, связанные с азартными играми, прошли общественную экспертизу в Общественной палате РФ.

«Мы как высокорисковый бизнес будем обязаны направлять людей в другой высокорисковый бизнес. Нам это не очень понятно.

Мы не являемся специалистами в финансовых инструментах. У нас представлены только ставки на спорт – никаких других инструментов, событий у нас не предусмотрено. Мы не уверены, что данный баннер должен быть у нас расположен.

Если эта история останется, то хотелось бы, чтобы в законе был указан размер [баннера], содержание, расположение. Мы пока не знаем, как это будет выглядеть, поэтому пока сложно давать экспертную оценку», – заявила вице-президент по правовым вопросам союза Первой СРО Букмекеров Светлана Горбунова.

2 млрд в год отдадут букмекеры на борьбу с лудоманией. А как это будет работать?

Выиграет ли Гвардиола хотя бы один трофей в этом сезоне?110 голосов
ДаПеп Гвардиола
НетЖозе Моуринью
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Общественная палата РФ
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
Законы
Букмекеры
Государственная дума
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Сборная Англии не пропускает 6 матчей подряд. 2.21 – Сербия не забьет
сегодня, 12:29
«Амур» выиграл все 4 матча против «Барыса» в прошлом сезоне с разницей в 3+ шайбы, но сегодня котируется андердогом
сегодня, 11:33
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Проблема лудомании в букмекерской отрасли кратно преувеличена»
1сегодня, 10:47
Госдуме предложили навсегда блокировать букмекерские аккаунты россиян при достижении проигрыша в 100 тысяч рублей за год
59сегодня, 10:05
4.70 – нападающий «Кайрата» Сатпаев станет самым молодым автором гола в истории ЛЧ. Текущий рекорд принадлежит Фати
1сегодня, 09:33
ЕРАИ о букмекерском рынке в России: «Сокращение доли нелегального сегмента – ключевая причина роста объема ставок»
сегодня, 08:50
«Ноттингем» уволил Нуну. Моуринью – 2-й фаворит на назначение в «Форест» после Постекоглу, Тедеско – 3-й у букмекеров
12сегодня, 08:23
Израиль и Италия забили 9 мячей на двоих. На 8+ голов давали коэффициент 41.00
сегодня, 07:55
Глава ЕРАИ Грачев: «Около 20% букмекерского рынка остается в тени. Отчасти это обусловлено длительными сроками блокировки нелегальных сайтов»
сегодня, 07:36
Депутат Кирьянов раскритиковал «Яндекс» за рекламу БК в поиске и приложениях
2сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Сербия – Англия: игроки БЕТСИТИ ставят на победу гостей
1сегодня, 10:32Промо
СКА выиграл 8 матчей подряд против «Торпедо». 1.55 – петербуржцы снова победят
вчера, 13:37
Беларусь отличилась в 6 матчах подряд впервые за 4 года. 1.98 – забьют Шотландии
вчера, 12:58
«Металлург» и «Салават Юлаев» забросили 6+ шайб в трех последних встречах. 2.20 – тренд продлится
вчера, 11:44
Раков о слухах про лудоманию: «Какие-то недоброжелатели закинули новость. Тогда я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку»
4вчера, 09:27
«Авангард» победил в 5 последних матчах против «Ак Барса». 2.10 – продление тренда
вчера, 08:25
Испания разгромила Турцию в гостях – 6:0. На крупную победу давали 4.50, с разницей в 5+ мячей – 17.00
вчера, 07:58
Катар – Россия: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Карпина на победу
17 сентября, 07:45Промо
ZIVERT станет хедлайнером финального уикенда «Лига Ставок Теннисный Клуб» в Москве
5 сентября, 14:39Промо
«Близкий матч, минимум по 2 шайбы от каждой команды, силовые приемы и тонна эмоций». Прогноз Александра Плеханова на «Локо» – «Трактор»
5 сентября, 13:45