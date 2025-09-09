Первая СРО о размещении баннеров об инвестициях на сайтах БК: «Будем направлять людей из одного высокорискового бизнеса в другой. Нам это не очень понятно»

В Первой СРО раскритиковали идею об обязательном размещении баннеров об инвестициях на сайтах букмекеров.

В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр. В частности, букмекеров хотят обязать размещать информацию о существующих финансовых инструментах, в том числе инвестиционных, предназначенных для получения населением дополнительного дохода.

Также БК должны будут указывать в рекламе и на сайтах предупреждения о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. Эти и другие законопроекты, связанные с азартными играми, прошли общественную экспертизу в Общественной палате РФ.

«Мы как высокорисковый бизнес будем обязаны направлять людей в другой высокорисковый бизнес. Нам это не очень понятно.

Мы не являемся специалистами в финансовых инструментах. У нас представлены только ставки на спорт – никаких других инструментов, событий у нас не предусмотрено. Мы не уверены, что данный баннер должен быть у нас расположен.

Если эта история останется, то хотелось бы, чтобы в законе был указан размер [баннера], содержание, расположение. Мы пока не знаем, как это будет выглядеть, поэтому пока сложно давать экспертную оценку», – заявила вице-президент по правовым вопросам союза Первой СРО Букмекеров Светлана Горбунова.

