«Амур» выиграл все 4 матча против «Барыса» в прошлом сезоне с разницей в 3+ шайбы, но сегодня котируется андердогом

«Барыс» примет «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ.

В прошлом сезоне команды провели 4 матча – клуб из Хабаровска победил во всех с разницей минимум в три шайбы: 5:2, 5:0, 3:0 и 5:1.

Букмекеры считают «Барыс» фаворитом сегодняшней игры за 1.90. На итоговую победу гостей дают коэффициент 1.94. 6.60 – «Амур» снова обыграет «Барыс» с разницей в 3+ шайбы.

Игра пройдет 9 сентября, начало – в 17:00 мск.