«Северсталь» проиграла все 4 матча против «Локомотива» в прошлом сезоне с общим счетом 2:17. На продолжение серии дают 1.67
«Локомотив» и «Северсталь» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Клуб из Ярославля выиграл все 4 матча в прошлом сезоне с общим счетом 17:2. Во всех встречах «Локо» побеждал с разницей минимум в 3 шайбы – сегодня на это дают 3.20.
«Локомотив» – фаворит встречи за 1.67. На ничью в основное время можно поставить за 4.40, на победу «Северстали» – 4.50.
Матч пройдет 9 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.
