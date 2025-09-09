  • Спортс
  • «Северсталь» проиграла все 4 матча против «Локомотива» в прошлом сезоне с общим счетом 2:17. На продолжение серии дают 1.67
1

«Северсталь» проиграла все 4 матча против «Локомотива» в прошлом сезоне с общим счетом 2:17. На продолжение серии дают 1.67

«Локомотив» и «Северсталь» встретятся в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Клуб из Ярославля выиграл все 4 матча в прошлом сезоне с общим счетом 17:2. Во всех встречах «Локо» побеждал с разницей минимум в 3 шайбы – сегодня на это дают 3.20.

«Локомотив» – фаворит встречи за 1.67. На ничью в основное время можно поставить за 4.40, на победу «Северстали» – 4.50.

Матч пройдет 9 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.  

