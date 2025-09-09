Лада и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ

В первом матче сезона «Лада» на домашнем льду обыграла «Автомобилист» со счетом 4:3.

Перед игрой тольяттинцы выпустили ролик совместно с новым партнером БЕТСИТИ. В нем главный тренер команды Борис Миронов и нападающий Иван Романов въезжают в новый сезон на автомобиле «Лада», окрашенном в цвета букмекерской компании.

В видео, которое выполнено в стилистике фильма «Назад в будущее» и создано с помощью нейросети, оригинально обыграны переход команды в Западную конференцию, соперники «Лады» по дивизиону, достопримечательности Тольятти, маскот Филин и сам Кубок Гагарина. Посмотреть ролик можно по ссылке .

Следующий матч «Лада» проведет на выезде с нижегородским «Торпедо» 12 сентября.