ЕРАИ о букмекерском рынке в России: «Сокращение доли нелегального сегмента – ключевая причина роста объема ставок»

Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев назвал главную причину роста легального беттинг-рынка в России.

– Целевые выплаты федерациям зависят от объема ставок на внутрироссийские соревнования по виду спорта. Это как-то мотивирует инициировать спортивные события? В каких видах спорта объем ставок на такие события растет быстрее?

– На мой взгляд, самая главная мотивация для спортивных федераций при проведении спортивных соревнований – развитие своего вида спорта, повышение уровня подготовки спортсменов и сборных команд, а также поддержание здорового образа жизни населения.

Ключевой причиной роста объема ставок является сокращение доли нелегального сегмента рынка благодаря эффективной работе ЕРАИ. Распределение между видами спорта в большей степени зависит от сезонности и качества спортивных соревнований, – отметил Грачев.