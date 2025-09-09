  • Спортс
BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ с призовым фондом 1 000 000 фрибетов!

Букмекерская компания BetBoom объявляет о запуске еженедельного интеллектуального шоу BBIQ — спортивной викторины в режиме онлайн со звездным гостем. Призовой фонд проекта для зрителей составляет 1 000 000 фрибетов.

Формат состоит шоу из десяти раундов, в каждом из которых участникам предстоит ответить в режиме онлайн на вопросы из мира спорта и смежных областей. На ответ дается не более 10 секунд. Правильное решение позволяет продолжить борьбу, а ошибка означает выбывание. Призовой фонд делится между участниками, ответившие правильно на все вопросы.

Ведущими нового шоу станут известные медийные личности: Ирина Подшибякина, амбассадор BetBoom и ведущая клубного YouTube-канала «Локо», и Полина Лысенко, футбольный блогер и экс-распорядитель зала в «Что? Где? Когда?». Опыт в легендарной интеллектуальной игре поможет Полине обеспечить безупречное соблюдение правил и задать напряженный ритм «интеллектуальной прожарки», сохраняя динамику и интригу на протяжении всех раундов шоу.

Особенность BBIQ — в сочетании познавательного и игрового элементов. Зрители не только проверяют свои знания, но и по-новому открывают для себя гостя проекта, который в студии также отвечает на вопросы ведущего. Вопросы включают нестандартные и юмористические формулировки, из-за чего ответы будет сложно найти через поисковые системы. После завершения эфира видео остается доступным в архиве.

Виктория Качайкина, директор Департамента российских digital-проектов BetBoom, прокомментировала запуск:

«Для нас BBIQ – это не просто проект, а новый эксперимент в digital-направлении. Мы придумали формат, где видео оживает за счет геймификации: зрители больше не пассивные наблюдатели, а полноценные участники шоу. Нам было важно, чтобы люди не просто смотрели, а реально проживали этот опыт вместе с нами – прямо здесь и сейчас».

Первым гостем интеллектуального шоу станет амбассадор BetBoom Андрей Панков. Премьерный выпуск стартует 9 сентября в 17:00 в приложении и на сайте BetBoom, подробности доступны по ссылке. Важно успеть подключиться к началу, ведь каждый вопрос на счету.

