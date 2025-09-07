4.70 – нападающий «Кайрата» Сатпаев станет самым молодым автором гола в истории ЛЧ. Текущий рекорд принадлежит Фати
Букмекеры оценили шансы Дастана Сатпаева стать самым молодым автором гола в истории ЛЧ.
На данный момент рекорд принадлежит Ансу Фати. В декабре 2019-го он забил за «Барселону» в матче против «Интера» (2:1). Тогда Фати было 17 лет и 40 дней.
Сатпаеву исполнилось 17 лет 12 августа. Чтобы побить рекорд Фати, нападающему «Кайрата» нужно забить в 1-м туре ЛЧ против «Спортинга».
Матч «Спортинг» – «Кайрат» состоится 18 сентября. Букмекеры дают коэффициент 4.70 на то, что Сатпаев побьет рекорд Фати. 1.15 – этого не случится.
Где ждем Моуринью: «Байер», «МЮ» или Саудовская Аравия?
Исторический путь «Кайрата» в ЛЧ. Их списали еще в июле!
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости