Промо
0

Получи фрибет до 1 500 рублей без депозита в новой акции БЕТСИТИ

БЕТСИТИ обновил приветственный бонус.

Букмекерская компания БЕТСИТИ дарит бонус до 1 500 рублей всем новичкам в акции «3х500».

По ее условиям новые игроки получат до трех фрибетов по 500 рублей каждый без пополнения счета. 

Для участия в акции нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ и пройти полную идентификацию. 

После чего игрок получит фрибет 500 рублей, который можно поставить на любое событие с коэффициентом до 3.00. В случае проигрыша на счет клиента упадет еще один фрибет номиналом 500 рублей. Если снова не повезет, то и в третий раз игроку начислят 500 рублей.

Срок действия каждого фрибета составляет семь дней с момента начисления.

Акция действует с 8 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года. С полными правилами акции можно ознакомиться здесь.

Выиграет ли Гвардиола хотя бы один трофей в этом сезоне?127 голосов
ДаПеп Гвардиола
НетЖозе Моуринью
Ставки в Telegram
Главные новости
