Сербия – Англия: игроки БЕТСИТИ ставят на победу гостей

9 сентября в матче европейской квалификации чемпионата мира 2026 года встретятся сборные Сербии и Англии. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде и начнется в 21:45 мск.

Англичане выиграли все четыре матча отбора и с 12 очками возглавляют таблицу группы K. В этих встречах команда Томаса Тухеля забила восемь мячей и ни разу пропустила.

Сербы с семью очками располагаются на второй строчке. Команда Драгана Стойковича дважды победила и один раз сыграла вничью в трех матчах квалификации ЧМ c общей разницей мячей 4:0. Сербия не проигрывает и не пропускает в пяти домашних поединках подряд.

В последний раз соперники встречались на Евро-2024. Победу со счетом 1:0 одержали англичане,

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи команду Тухеля. На победу гостей дают кэф 1.95, на успех хозяев предлагают 4.50, ничья идет за 3.50.

Эксперты уверены, что матч получится малорезультативным. Поставить на два гола и менее можно за 1.67, на три мяча и более – за 2.28. На обмен голами дают 2.03, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.79.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение сборной Англии. 65% от всех ставок на исход пришлось на победу гостей, на Сербию отдано 15%, на ничью – 20%.

