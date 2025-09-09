Obladaet и Дарья Назаркина — чемпионы первого в истории турнира Лига Ставок Теннисный Клуб

7 сентября в Москве прошел финальный уикенд медиаспортивного турнира Лига Ставок Теннисный Клуб. Триумфальная победа была одержана рэп-исполнителем Obladaet и Дарьей Назаркиной. Пара продемонстрировала безупречную игру, не потерпев ни единого поражения за весь турнир.

Итоговый результат турнира выглядит следующим образом:

· Первое место: Obladaet и Дарья Назаркина — 1 500 000 рублей и чемпионский кубок;

· Второе место: T-Killah и Екатерина Дранец — 750 000 рублей;

· Третье место: Юлия Королева и Артем Кузнецов — 500 000 рублей.

Ярким завершением турнира стало выступление популярной исполнительницы Zivert, которая выступила в качестве хедлайнера мероприятия и исполнила свои лучшие хиты.

Дополнительный этап турнира также подарил зрителям яркие эмоции. Антон Шунин в паре с Евгенией Бурдиной показал впечатляющую игру, одержав победы во всех трех матчах. Успешно выступили также Юлия Коваль с Алексеем Нестеровым и пара Евгения Плющенко и Ксении Кирилловой, сумевшие одержать по одной победе.

«Теннис традиционно считается элитарным видом спорта, не имеющим массовой популярности. Однако мы были уверены, что грамотно организованное и эффектно представленное мероприятие способно привлечь новую аудиторию. Наша цель заключалась в том, чтобы совершить настоящий прорыв в развитии этого вида спорта, поддержать как начинающих игроков, так и профессиональных теннисистов, создав при этом яркое шоу для зрителей. Поздравляем всех участников и организаторов с успешным проведением первого в истории турнира по медиатеннису. Впереди нас ждет новый этап, а теперь готовимся к шестому сезону Лига Ставок Media Basket», — сказал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.

«Проект превзошел все ожидания. Атмосфера была по-настоящему живой: яркие личности, азарт, стиль и эмоциональные матчи, за которыми хотелось следить от начала и до конца. Этот формат доказал, что теннис может быть не только профессиональным, но и зрелищным, близким и вдохновляющим для широкой аудитории. Уверены, мы заложили начало новой традиции в спортивно-медийной культуре, и впереди — еще больше ярких событий», — поделились организаторы турнира.

В этот раз всех игроков объединила еще и социальная миссия: каждый из них смог внести свой личный вклад в поддержку подопечных «Лиги Добра» — юных спортсменов из разных уголков России. В рамках благотворительной акции, организованной «Лигой Ставок», каждая подача навылет обеспечила итоговый миллион рублей на спортивные стипендии ребятам.

О проекте:

«Лига Ставок Теннисный Клуб» — проект на стыке спорта, медиа и развлечений, созданный командой «Медиаспорт». Турнир стремится стереть границы между профессиональным спортом и медийным пространством, объединяя в одном формате энергию корта и силу зрелищного шоу.