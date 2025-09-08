Беларусь отличилась в 6 матчах подряд впервые за 4 года. 1.98 – забьют Шотландии

Сборная Беларуси примет Шотландию в квалификации ЧМ-2026.

Беларусь забила во всех шести последних матчах. В последний раз такая продолжительная результативная серия была у белорусов более 4 лет назад – в марте 2021-го.

Букмекеры дают коэффициент 1.98 на то, что Беларусь забьет Шотландии. 1.82 – британцы не пропустят.

Игра пройдет 8 сентября и начнется в 21:45 мск.