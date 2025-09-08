  • Спортс
  • «Металлург» и «Салават Юлаев» забросили 6+ шайб в трех последних встречах. 2.20 – тренд продлится
«Металлург» и «Салават Юлаев» забросили 6+ шайб в трех последних встречах. 2.20 – тренд продлится

«Металлург» примет «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

В каждой из трех последних встреч команды забросили минимум по 6 шайб – 5:2 и 6:4 в пользу «Салавата», 4:2 в пользу «Металлурга».

Букмекеры дают коэффициент 2.20 на тотал больше 5,5 голов в сегодняшней игре.

Матч состоится 8 сентября и начнется в 17:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
