0

СКА выиграл 8 матчей подряд против «Торпедо». 1.55 – петербуржцы снова победят

«Торпедо» примет СКА в рамках регулярно чемпионата КХЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 8 последних матчей против «Торпедо», из них 6 – в основное время.

Букмекеры дают коэффициент 1.55 на победу СКА с учетом овертайма и буллитов в сегодняшней игре. 2.55 – нижегородцы прервут неудачную серию.

Матч состоится 8 сентября и начнется в 19:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
