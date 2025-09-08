СКА выиграл 8 матчей подряд против «Торпедо». 1.55 – петербуржцы снова победят
«Торпедо» примет СКА в рамках регулярно чемпионата КХЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл 8 последних матчей против «Торпедо», из них 6 – в основное время.
Букмекеры дают коэффициент 1.55 на победу СКА с учетом овертайма и буллитов в сегодняшней игре. 2.55 – нижегородцы прервут неудачную серию.
Матч состоится 8 сентября и начнется в 19:30 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
