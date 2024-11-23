«Ростов» – худший в гостях в первых таймах, но обыгрывает ЦСКА. Почему так получается?

«Ростов» в шестнадцатом туре вырвал победу у ЦСКА. Сценарий – стандартный для южан: стартовали слабо, но после перерыва ожили. Матч только подтвердил удивительную статистическую закономерность. На текущий момент «Ростов» – худший по игре в первых таймах на выезде.

Печальные цифры: одна победа, 12 пропущенных, разница «- 9», упали ниже «Факела»

«Ростов» в нынешнем сезоне выиграл только один первый тайм в гостях – в начале чемпионата у «Крыльев Советов». До ЦСКА не было как побед вообще, так и конкретно в первых таймах.

Команда Карпина пропустила именно в первых таймах на выезде уже свой двенадцатый гол – худший показатель в лиге. При этом лишь «Факел» относительно рядом (10). Разница мячей теперь тоже худшая, ведь забили только три.

«Ростов» с 2022 года вынужден выстраивать тренировочный процесс с учетом закрытого аэропорта. Вероятно, это и есть определяющий фактор для провалов в первых таймах.

Сам Валерий Карпин иногда затрагивает сложную тему:

«Почему спад? Вы как думаете? Я уже говорил: поездите несколько раз и я на вас посмотрю – доживете ли вы до мая?», – возмущался тренер в конце прошлого года.

Во вторых таймах на выезде у «Ростова» все намного лучше. Команда идет на уровне ЦСКА и «Локомотива» – четвертое место в лиге. Даже разница мячей положительная – «+2».

Серьезный удар по ЦСКА – букмекеры с запасом верили в армейцев

Интересно, что букмекерские компании не разделяют «Ростов» по таймам. Коэффициенты на победу после перерыва почти не отличались от цифр на первый. В стандартной линии команда Карпина оценивалась за 4.50, а ЦСКА достаточно неожиданно шел очень солидным фаворитом за 1.85, хотя до этого выиграл только один раз в четырех встречах.

До первого гола «Ростова» сегодня можно было поймать коэффициент в районе 12.00 на победу гостей.

Закрылась и странная безвыигрышная серия «Ростова» против ЦСКА: южане не побеждали армейцев с 2020 года. Тогда забивал Павел Мамаев – для понимания, как это было давно.

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«Ростов» успокаивает болельщиков в контексте потенциальной борьбы за выживание, но ЦСКА все равно не достать – семь очков разницы между клубами. Для армейцев совсем тревожно – рискуют удовлетворить увеличившийся запрос на середняков в РПЛ: только до медалей уже семь очков, а про лидеров уже и вспоминать не стоит.

Ставочная вики Спортса

Фото: РИА Новости /Александр Вильф