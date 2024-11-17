Ого, «Амкал» обыграл «Динамо»! Даже Лаксальт и Гладышев не помогли

Вероятность – всего 6%.

«Динамо» сыграло с «Амкалом» в шоу-матче Winline и уступило 2:3. Денис Макаров и Ярослав Гладышев забили за динамовцев, у соперника 2+1 сделал Максим Пичугин (еще один гол на счету Антона Карпова). Матч был омрачен серьезной травмой Степана Костюкова.

А букмекеры, несмотря на статус шоу-матча, похоже, ожидали более серьезного отношения от «Динамо».

От 6% до 13% вероятности победы «Амкала»

Из основы и подосновы за «Динамо» в стартовом составе вышли Роберто Фернандес, Иван Лепский, Диего Лаксальт, Денис Макаров и Ярослав Гладышев. В запасе были Игорь Лещук и Вячеслав Грулев.

Тем не менее, изначально букмекеры видели мало шансов у «Амкала». При открытии линий несколько дней назад победа «Амкала» оценивалась примерно в 9% – с коэффициентом 11.00. В день матча она рушилась даже до 6% – уже за 16.00!

Ближе к матчу коэффициент на «Амкал» стал понижаться и даже был доступен за 7.80 – вероятность победы возросла до 13%. Но в любом случае котировалась невысоко. Да и непроигрыш шел за 5.10 и затем снизился до 4.20.

На победу «Динамо» колебания были не столь значительными – 79% при открытии (1.26), а затем – от 78% (это 1.29) до 88% (1.14).

Даже в перерыве на «Амкал» давали не более 17%

Причем в конце первого тайма отыгрывалось именно «Динамо» – забил Гладышев, команды ушли отдыхать при счете 2:2. В перерыве «Амкал» оставался аутсайдером – 17% и 6.00 на победу. На непроигрыш тоже было симпатично – 41% за 2.41.

«Амкал» вышел вперед уже в самом начале второго тайма – 3:2. За полчаса до финального свистка шанс команды на победу наконец-то стал повыше динамовского – 43% против 32%, то есть с коэффициентом 2.32, но это выглядело не так убедительно.

Да и на 80-й минуте победа «Амкала» еще была доступна за 1.57 – котировалась в 64%.

Вышедшая в самом конце Евгения Медведева в динамовской форме получила даже капитанскую повязку, но счет остался прежним – «Амкал» выиграл 3:2. В итоге зашел предстартовый коэффициент 11.00 (и даже 16.00).

Вообще, на Медиалигу ставить нельзя. Но на медийные команды – иногда можно

Здесь простое объяснение. Медиафутбольные турниры не относятся к числу профессиональных, они нигде не зарегистрированы, как официальные соревнования. Поэтому на матчи Медиалиги нельзя ставить. А на игры медиакоманд в Кубке России – без проблем.

Есть и вариант, как с турниром МКС-2023. Тогда формально его организаторами числились Московская федерация футбола и футбольный клуб «Динамо», так что он стал официальным – и ставки на него принимались. Как и после него на игру «Динамо» против 2Drots. Она была товарищеской и состоялась 18 ноября 2023 года.

Сейчас, через год и почти день в день, «Динамо» сыграло с «Амкалом» – снова развлекая болельщиков во время паузы на матчи сборных, и неожиданно уступило.

Но и без того, и без возможности ставить, матчи медийных команд серьезно привлекают букмекеров, о чем представители БК рассказывали нам в отдельном материале. Сегодняшний результат – еще один повод.

Ставочная вики Спортса

Фото; ФК «Динамо» Москва