«Прыгнут на вторую запасную лицензию на Кюрасао или возьмут другую доступную на рынке». Дмитрий Сергеев – о банкротстве казино BC.Game

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал новость о банкротстве казино BC.Game.

Ранее появилась информация , что суд Кюрасао объявил о банкротстве компаний Blockdance и Small House, принадлежащих BC.Game. Казино является спонсором составов киберспортивной компании Cloud9 по Counter-Strike 2 и Dota-2.

«Лицензия Кюрасао, которую банкротят, скорее всего принадлежит компании ХХХ, на компанию ХХХ подали в суд, компания ХХХ закроется и не выплатит ничего по долгам. BC.Game прыгнут либо на вторую запасную лицензию на Кюрасао, либо возьмут другие доступные на рынке лицензии. Ничего страшного, как мне кажется, для них не произошло, всего лишь бумажная работа. BC.Game продолжат работать и спонсировать C9», – заявил Сергеев.

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