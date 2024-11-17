  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Прыгнут на вторую запасную лицензию на Кюрасао или возьмут другую доступную на рынке». Дмитрий Сергеев – о банкротстве казино BC.Game
0

«Прыгнут на вторую запасную лицензию на Кюрасао или возьмут другую доступную на рынке». Дмитрий Сергеев – о банкротстве казино BC.Game

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал новость о банкротстве казино BC.Game.

Ранее появилась информация, что суд Кюрасао объявил о банкротстве компаний Blockdance и Small House, принадлежащих BC.Game. Казино является спонсором составов киберспортивной компании Cloud9 по Counter-Strike 2 и Dota-2.

«Лицензия Кюрасао, которую банкротят, скорее всего принадлежит компании ХХХ, на компанию ХХХ подали в суд, компания ХХХ закроется и не выплатит ничего по долгам. BC.Game прыгнут либо на вторую запасную лицензию на Кюрасао, либо возьмут другие доступные на рынке лицензии. Ничего страшного, как мне кажется, для них не произошло, всего лишь бумажная работа. BC.Game продолжат работать и спонсировать C9», – заявил Сергеев.

Ставочная вики Спортса

Тренерские расклады у букмекеров: Хаби вместо Пепа в «Сити», Поттер – первый на смену Постекоглу

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: ТГ-канал «Тот самый австриец»
logoCloud9
Ставки на футбол
logoCloud9
Ставки на киберспорт
Pari
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
1.09 – коэффициент на победу Норвегии в матче с Казахстаном. В прошлой очной встрече команды сыграли вничью
сегодня, 08:39
BC.Game признали банкротом на Кюрасао. Казино является спонсором Cloud9
сегодня, 08:08
У сборной Италии нет поражений в 6 матчах подряд в Лиге наций. 1.42 – не проиграют Франции
1сегодня, 07:37
Президент Бразилии поддержал запрет ставок на желтые карточки в футболе
вчера, 19:21
В Московской области поднимут налог на игорный бизнес
вчера, 18:39
ФБР обыскало дом главы Polymarket. Криптобукмекер предсказал победу Трампа на президентских выборах
вчера, 17:21
Коэффициент на чемпионство «Кливленда» обвалился с 51.00 до 15.00 с начала сезона НБА
6вчера, 15:50
Снукерист Марк Кинг дисквалифицирован на 5 лет за договорной матч
1вчера, 14:51
Букмекеры считают, что Трент перейдет в «Реал» следующим летом. Контракт защитника истекает в конце сезона
1вчера, 13:59
Дрейк поставил $450 тысяч, что Джонс нокаутирует Миочича на UFC 309
17вчера, 13:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Италия – Франция: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Дешама
сегодня, 07:00Друзья сайта
В Новой Зеландии планируют ужесточить регулирование игорного рынка
вчера, 16:43
Дьокереш – самый вероятный автор забитого мяча в матче Швеция – Словакия. У форварда 27 голов в 20 матчах сезона
вчера, 13:36
Наступает горячий этап – матчи на вылет 4 сезона Лига Ставок MEDIA BASKET
15 ноября, 14:58Друзья сайта
Новогоднее исполнение желаний от БК «Мелбет»
15 ноября, 14:18Друзья сайта
5.50 – Тайсон укусит Пола во время боя
215 ноября, 13:32
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин проведут автограф-сессию на этапе Гран-при в Москве
15 ноября, 12:57Друзья сайта
7.80 – Бруней забьет хотя бы один гол в матче с Россией
115 ноября, 12:42
Арман Царукян: «Тайсон будет опасен в первых раундах, но Пол не даст ему шанса на дистанции»
515 ноября, 11:45
Игнасио Сааведра – автор БЕТСИТИ лучшего гола «Сочи» первого круга
15 ноября, 11:27Друзья сайта