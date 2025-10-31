98% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу ЦСКА над «Пари НН»
На Спортсе’’ продолжается традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
В дебютном матче 14-го тура встретятся ЦСКА и «Пари НН» – 98% пользователей Спортса’’ поставили на победу армейцев. Букмекеры не так однозначны – на успех москвичей дают коэффициент 1.45, что соответствует вероятности в 69%.
2:0 в пользу ЦСКА – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов. На него поставили 59% пользователей.
Игра состоится 31 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
