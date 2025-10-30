1

«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд в КХЛ. 1.91 – обыграют московское «Динамо»

«Северсталь» примет московское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Череповца выиграл 8 матчей подряд в лиге. Последнее поражение случилось почти месяц назад – 5 октября в игре с ЦСКА (2:3) на выезде.

Букмекеры считают «Северсталь» небольшим фаворитом встречи за 1.91. На итоговую победу «Динамо» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 1.97.

Матч состоится 30 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
