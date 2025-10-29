«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд, но котируется андердогом против «Металлурга» у букмекеров
«Ак Барс» встретится с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Казани выиграл 10 матчей подряд в КХЛ. У «Металлурга» на этом отрезке 8 побед и 2 поражения. Команды – лидеры Восточной конференции.
Букмекеры считают клуб из Магнитогорска фаворитом встречи за 1.84. На победу «Ак Барса» с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 2.05.
Матч состоится 29 октября, начало – в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
