Казино BC.Game признали банкротом на Кюрасао

Суд Кюрасао объявил о банкротстве компаний Blockdance и Small House, принадлежащих казино BC.Game.

Компании перестали выполнять платежные обязательства перед игроками. Как минимум два клиента потеряли значительные суммы. У одного на счете было больше 1 млн долларов, у второго – 600 тысяч долларов. Игроки смогут получить компенсацию через процедуру банкротства Blockdance и Small House.

BC.Game спонсирует составы киберспортивной компании Cloud9 по Counter-Strike 2 и Dota-2. Также казино сотрудничает с футбольной сборной Аргентины по футболу и «Лестером».

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