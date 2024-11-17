Казино BC.Game признали банкротом на Кюрасао
Суд Кюрасао объявил о банкротстве компаний Blockdance и Small House, принадлежащих казино BC.Game.
Компании перестали выполнять платежные обязательства перед игроками. Как минимум два клиента потеряли значительные суммы. У одного на счете было больше 1 млн долларов, у второго – 600 тысяч долларов. Игроки смогут получить компенсацию через процедуру банкротства Blockdance и Small House.
BC.Game спонсирует составы киберспортивной компании Cloud9 по Counter-Strike 2 и Dota-2. Также казино сотрудничает с футбольной сборной Аргентины по футболу и «Лестером».
Тренерские расклады у букмекеров: Хаби вместо Пепа в «Сити», Поттер – первый на смену Постекоглу
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Casino Nieuws
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости