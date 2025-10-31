«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес после 0:3 в первом полуфинале с «ЛДУ Кито». На камбэк бразильцев давали 33%

«Палмейрас» разгромил «ЛДУ Кито» (4:0) и вышел в финал Кубка Либертадорес.

Дублем в составе бразильцев отметился Рафаэль Вейга, по разу отличились Рамон Соса и Бруно Фукс.

В первом матче «Палмейрас» проиграл со счетом 0:3. Перед ответной игрой на проход бразильцев давали коэффициент 3.00 – около 33% вероятности.

В финале «Палмейрас» сыграет против «Фламенго». Матч состоится 30 ноября.