«Палмейрас» вышел в финал Кубка Либертадорес после 0:3 в первом полуфинале с «ЛДУ Кито». На камбэк бразильцев давали 33%
«Палмейрас» разгромил «ЛДУ Кито» (4:0) и вышел в финал Кубка Либертадорес.
Дублем в составе бразильцев отметился Рафаэль Вейга, по разу отличились Рамон Соса и Бруно Фукс.
В первом матче «Палмейрас» проиграл со счетом 0:3. Перед ответной игрой на проход бразильцев давали коэффициент 3.00 – около 33% вероятности.
В финале «Палмейрас» сыграет против «Фламенго». Матч состоится 30 ноября.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
