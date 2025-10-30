«Лада» проиграла в 8 из 9 матчей на выезде в этом сезоне КХЛ. 1.62 – уступит «Торпедо»

«Торпедо» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Тольятти провел 9 матчей на выезде в этой регулярке, победив лишь однажды – 4:1 с «Нефтехимиком» 2 октября. Все 8 гостевых поражений случились в основное время.

Букмекеры считают «Торпедо» подавляющим фаворитом встречи за 1.62. На ничью в основное время можно поставить за 4.50, на победу гостей – за 4.70.

Матч состоится 30 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.