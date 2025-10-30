0

«Лада» проиграла в 8 из 9 матчей на выезде в этом сезоне КХЛ. 1.62 – уступит «Торпедо»

«Торпедо» примет «Ладу» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Тольятти провел 9 матчей на выезде в этой регулярке, победив лишь однажды – 4:1 с «Нефтехимиком» 2 октября. Все 8 гостевых поражений случились в основное время.

Букмекеры считают «Торпедо» подавляющим фаворитом встречи за 1.62. На ничью в основное время можно поставить за 4.50, на победу гостей – за 4.70.

Матч состоится 30 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoТорпедо
logoЛада
Ставки на хоккей
Ставки на спорт
logoКХЛ
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Арсенал» стал фаворитом Кубка лиги после вылета «Ливерпуля». «Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й у букмекеров
38 минут назад
«Северсталь» лидирует на Западе в КХЛ. 50.00 – станет победителем Западной конференции
сегодня, 13:23
Во всех 8 кубковых играх «Уфы» с сезона-2023/24 было максимум 2 гола. 1.48 – продление тренда с «Нефтехимиком»
сегодня, 11:20
«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд в КХЛ. 1.91 – обыграют московское «Динамо»
сегодня, 10:35
Головин забил за «Монако» впервые за 9 месяцев. На дубль с «Нантом» давали коэффициент 25.00
сегодня, 09:16
Слот стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. «Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей
сегодня, 08:07
«Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв 0:3 «Кристал Пэлас». 3.44 – рекордный коэффициент на домашнюю победу «красных» над «Пэлас» в XXI веке
сегодня, 07:45
Рублев и Хачанов – андердоги матчей 3-го круга «Мастерса» в Париже, Медведев – фаворит против Сонего
сегодня, 07:25
98% ставок на матч Алькарас – Норри в Olimpbet были сделаны на победу испанца. Лидер рейтинга ATP сенсационно проиграл – на соперника давали 11.00
вчера, 09:24
Спаллетти возглавит «Ювентус» вместо Тудора. Клуб не попадет в топ-4 Серии А, считают букмекеры
вчера, 07:36
Ко всем новостям
Последние новости
Лига Ставок запустила «Турниры» – новый функционал для игроков
сегодня, 10:22Промо
«Челси» важно быстро встать на рельсы побед после оплеухи от «Сандерленда». Прогноз Кирилла Бельского на матч 1/8 финала Кубка лиги
вчера, 14:31
«Салават Юлаев» выиграл 5 из 6 последних встреч с «Адмиралом». 2.24 – очередная победа
вчера, 13:25
«У «Лорьяна» очень слабая защита. Больше пропускает только «Мец» – худшая команда Франции». Прогноз Артема Денисова на «Лорьян» – «ПСЖ»
вчера, 12:57
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд, но котируется андердогом против «Металлурга» у букмекеров
вчера, 12:33
«Ювентус» не побеждает 8 матчей подряд. 1.45 – победят в первом матче после увольнения Тудора
вчера, 11:41
Победа «Торпедо» над «Кубань Холдинг» в кубке выросла с 1.65 до 2.30 за ночь
вчера, 10:55
У «Лады» худшее большинство в КХЛ – 2 шайбы за 60 попыток. 1.57 – «Локомотив» не пропустит в меньшинстве
28 октября, 12:59
«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. 1.40 – уступят минскому «Динамо» в основное время
28 октября, 10:48
Медведев три года подряд вылетает в первом круге «Мастерса» в Париже. 2.95 – проиграет Муньяру
28 октября, 10:19