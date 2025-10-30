«Северсталь» лидирует на Западе в КХЛ. 50.00 – станет победителем Западной конференции

«Северсталь» идет на первом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

Клуб из Череповца набрал 28 очков в 20 матчах и опережает ярославский «Локомотив» по дополнительным показателям. «Северсталь» выиграла 8 матчей подряд в чемпионате.

Букмекеры не верят, что «Северсталь» станет победителем Западной конференции по итогам регулярного чемпионата – на это дают коэффициент 50.00. 120.00 – клуб впервые в истории выиграет Кубок Гагарина.

Только у двух команд меньше шансов на победу на Западе – у «Лады» и «Сочи», замыкающих турнирную таблицу.