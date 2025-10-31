«Локомотив» выиграл все домашние матчи в этом сезоне КХЛ. 1.45 – продление тренда со СКА

«Локомотив» и СКА встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

Ярославцы выиграли все 8 домашних матчей в этом сезоне: 6 побед в основное время, одна по буллитам и еще одна – в овертайме. СКА проиграл три матча на выезде подряд.

Букмекеры дают коэффициент 1.45 на победу «Локомотива» с учетом овертайма и буллитов. 3.05 – итоговая победа СКА.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.