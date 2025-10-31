0

ЦСКА обыграл «Пари НН» в 6 матчах подряд. 1.45 – очередная победа армейцев

ЦСКА примет «Пари НН» в рамках 14-го тура РПЛ.

Московский клуб выиграл 6 последних личных встреч с нижегородцами. Последний раз «Пари НН» побеждал ЦСКА в октябре 2022-го – 1:0 на выезде.

Кроме того, команда Алексея Шпилевского с сентября не побеждает в официальных играх – 7 поражений и ничья. ЦСКА выиграл 6 из 7 последних матчей во всех турнирах.

Армейцы – фавориты сегодняшней игры за 1.45. На победу «Пари НН» можно поставить за 7.20, на ничью – за 5.00.

Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.

