  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Рублев и Хачанов – андердоги матчей 3-го круга «Мастерса» в Париже, Медведев – фаворит против Сонего
0

Рублев и Хачанов – андердоги матчей 3-го круга «Мастерса» в Париже, Медведев – фаворит против Сонего

Медведев, Рублев и Хачанов сыграют в 3-м круге «Мастерса» в Париже.

Андрей Рублев котируется андердогом противостояния с Беном Шелтоном. На победу россиянина дают коэффициент 2.19, на успех американца – 1.68.

Карен Хачанов проиграет австралийцу Алексу де Минауру, считают букмекеры. На успех Карена можно поставить за 2.35, на победу соперника – за 1.60.

Даниил Медведев – явный фаворит матча против Лоренцо Сонего за 1.26. На победу итальянского теннисиста дают коэффициент 3.90.

Все матчи пройдут в четверг, 30 октября.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoКарен Хачанов
logoДаниил Медведев
logoАлекс де Минаур
logoRolex Paris Masters
logoАндрей Рублев
logoATP
logoБен Шелтон
Ставки на теннис
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
logoЛоренцо Сонего
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты
15 минут назад
Головин забил за «Монако» впервые за 9 месяцев. На дубль с «Нантом» давали коэффициент 25.00
36 минут назад
Слот стал вторым фаворитом на следующее увольнение в АПЛ у букмекеров. «Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей
сегодня, 08:07
«Ливерпуль» вылетел из Кубка лиги, проиграв 0:3 «Кристал Пэлас». 3.44 – рекордный коэффициент на домашнюю победу «красных» над «Пэлас» в XXI веке
сегодня, 07:45
98% ставок на матч Алькарас – Норри в Olimpbet были сделаны на победу испанца. Лидер рейтинга ATP сенсационно проиграл – на соперника давали 11.00
вчера, 09:24
Спаллетти возглавит «Ювентус» вместо Тудора. Клуб не попадет в топ-4 Серии А, считают букмекеры
вчера, 07:36
Американцы с 2018 года не становились MVP регулярки НБА. 8.50 – тренд прервется в этом сезоне
28 октября, 08:59
«Портленд» впервые с 2019-го вышел фаворитом на гостевой матч с «Лейкерс» – победил 122:108
28 октября, 07:38
«Ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения и требуют дополнительного контроля». НБА разослала уведомление всем клубам лиги
27 октября, 16:49
92% участников конкурса прогнозов на Спортcе’’ поставили на победу «Ахмата» над «Сочи»
27 октября, 14:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» важно быстро встать на рельсы побед после оплеухи от «Сандерленда». Прогноз Кирилла Бельского на матч 1/8 финала Кубка лиги
вчера, 14:31
«Салават Юлаев» выиграл 5 из 6 последних встреч с «Адмиралом». 2.24 – очередная победа
вчера, 13:25
«У «Лорьяна» очень слабая защита. Больше пропускает только «Мец» – худшая команда Франции». Прогноз Артема Денисова на «Лорьян» – «ПСЖ»
вчера, 12:57
«Ак Барс» выиграл 10 матчей подряд, но котируется андердогом против «Металлурга» у букмекеров
вчера, 12:33
«Ювентус» не побеждает 8 матчей подряд. 1.45 – победят в первом матче после увольнения Тудора
вчера, 11:41
Победа «Торпедо» над «Кубань Холдинг» в кубке выросла с 1.65 до 2.30 за ночь
вчера, 10:55
У «Лады» худшее большинство в КХЛ – 2 шайбы за 60 попыток. 1.57 – «Локомотив» не пропустит в меньшинстве
28 октября, 12:59
«Сочи» проиграл 8 матчей подряд. 1.40 – уступят минскому «Динамо» в основное время
28 октября, 10:48
Медведев три года подряд вылетает в первом круге «Мастерса» в Париже. 2.95 – проиграет Муньяру
28 октября, 10:19
ЦСКА – букмекерский фаворит дерби со «Спартаком». Армейцы выиграли 4 матча подряд в КХЛ
28 октября, 07:55