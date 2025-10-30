Рублев и Хачанов – андердоги матчей 3-го круга «Мастерса» в Париже, Медведев – фаворит против Сонего
Медведев, Рублев и Хачанов сыграют в 3-м круге «Мастерса» в Париже.
Андрей Рублев котируется андердогом противостояния с Беном Шелтоном. На победу россиянина дают коэффициент 2.19, на успех американца – 1.68.
Карен Хачанов проиграет австралийцу Алексу де Минауру, считают букмекеры. На успех Карена можно поставить за 2.35, на победу соперника – за 1.60.
Даниил Медведев – явный фаворит матча против Лоренцо Сонего за 1.26. На победу итальянского теннисиста дают коэффициент 3.90.
Все матчи пройдут в четверг, 30 октября.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
