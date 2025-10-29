«Салават Юлаев» выиграл 5 из 6 последних встреч с «Адмиралом». 2.24 – очередная победа

«Салават Юлаев» встретится с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Уфы победил в 5 из 6 последних личных встреч, четыре раза – в основное время. Кроме того, «Адмирал» проиграл в 4 последних матчах в КХЛ.

Букмекеры считают «Салават» фаворитом встречи за 2.24. На ничью в основное время дают коэффициент 4.38, на победу гостей – 2.80.

Матч состоится 29 октября, начало – в 17:00 мск.