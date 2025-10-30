Во всех 8 кубковых играх «Уфы» с сезона-2023/24 было максимум 2 гола. 1.48 – продление тренда с «Нефтехимиком»

«Уфа» примет «Нефтехимик» в матче 6-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

Во всех восьми кубковых играх уфимского клуба с сезона-2023/24 было забито максимум два мяча. 1.48 – тотал меньше 2,5 в сегодняшней встрече.

«Уфа» котируется небольшим фаворитом на выход в следующий раунд за 1.85. На проход «Нефтехимика» дают коэффициент 1.96.

Матч состоится 30 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.