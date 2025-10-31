Выход «Сан-Антонио» в плей-офф обвалился с 1.68 до 1.29 с начала сезона. Коэффициент на чемпионство упал в два раза – с 67.00 до 30.00
«Сан-Антонио» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд.
Ранее клуб трижды выигрывал четыре стартовые матча подряд, в последний раз – в 2017 году.
С начала сезона коэффициент на чемпионство «Сперс» упал более чем в два раза – с 67.00 до 30.00. На выход «Сан-Антонио» в плей-офф дают 1.29 вместо 1.68 двумя неделями ранее.
Следующий матч «Сан-Антонио» проведет 3 ноября против «Финикса».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости