Выход «Сан-Антонио» в плей-офф обвалился с 1.68 до 1.29 с начала сезона. Коэффициент на чемпионство упал в два раза – с 67.00 до 30.00

«Сан-Антонио» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд.

Ранее клуб трижды выигрывал четыре стартовые матча подряд, в последний раз – в 2017 году.

С начала сезона коэффициент на чемпионство «Сперс» упал более чем в два раза – с 67.00 до 30.00. На выход «Сан-Антонио» в плей-офф дают 1.29 вместо 1.68 двумя неделями ранее.

Следующий матч «Сан-Антонио» проведет 3 ноября против «Финикса».