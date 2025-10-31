«Пари НН» проиграл 14 матчей подряд на выезде в РПЛ. 1.45 – продление тренда с ЦСКА
ЦСКА примет «Пари НН» в матче 14-го тура РПЛ.
Нижегородский клуб уступил в 14 последних играх на выезде в чемпионате России, забив всего 3 мяча. У ЦСКА 11 побед и 2 ничьи в 13 последних домашних матчах в Мир РПЛ.
На победу армейцев в сегодняшней встрече дают коэффициент 1.45. 2.80 – «Пари НН» не проиграет.
Матч пройдет 31 октября и начнется в 19:00 по московскому времени.
